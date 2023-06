Norsk firma solgte bil til Russland – fikk sanksjonsbot

Utenriksdepartementet leverte i juli i fjor en anmeldelse til PST, hvor bilforhandleren var mistenkt for å ha solgt en bil av typen Hongqi E-HS9 til Russland, skriver E24.

– Vi snakket med firmaet om hva som hadde skjedd. Lederen samarbeidet godt med oss, men synes det var vanskelig å forholde seg til bestemmelsene i loven. Vi kom fram til at bestemmelsene var overtrådt, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST.

De bekrefter at dette er første gang et norsk selskap straffes for å ha brutt sanksjonene mot Russland.

EB Autoshop ble i april i fjor kontaktet på Finn.no av noen som ville kjøpe en bil til en kunde i Russland. Selskapet sjekket deretter sanksjonsreglene, men da de ikke fant kjøperen på sanksjonslistene, valgte de å gjennomføre salget, forklarer daglig leder Andreas Budak.

– Vi tar ansvar for det vi har gjort og har samarbeidet med myndighetene i denne saken. Vi har erkjent at vi gjorde en feil, så vi tar ansvar for det som er gjort og tar lærdom av dette, sier Budak.

Sanksjonene omfatter kjøretøy med verdi på over 50.000 euro, rundt 590.000 kroner.

