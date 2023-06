Fra pølser til Putin – hvem er Jevgenij Prigozjin?

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær Krim-halvøya. Gruppen er beryktet for å være veldig brutale i både krigføring og avstraffelse, og de har klare høyreekstreme synspunkter. Ifølge flere amerikanske medier har Wagner-gruppa mellom 40.000 og 50.000 leiesoldater som kjemper i Ukraina-krigen. I tillegg til leiesoldatene består gruppen av fanger og kriminelle.

– Hvis disse tallene stemmer så har det vært en voldsom verving fra russiske fengsler, uttalte sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen tidligere i år.

Men, hvem er denne Jevgenij Prigozjin, som hevder å blande seg inn i andre lands presidentvalg, skaper kaos i hele Russland og krever å avsette russisk militærledelse på politisk og militært nivå?

Russia Ukraine War Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin var tidligere gode venner. (Alexei Druzhinin/AP)

Pølsemaker

Etter nesten ti år i fengsel har Jevgenij Prigozjin, Wagner-gruppens grunnlegger gjort en formidabel opptur, skriver The Guardian. På åttitallet ble Jevgenij Prigozjin dømt til 13 års fengsel for en rekke ran og overfall i St. Petersburg og tilbrakte resten av tiåret bak murene. Der gikk han gikk glipp av Bresjnevs død og Mikhail Gorbatsjovs perestrojka. Han ble løslatt i 1990, da Sovjetunionen var i ferd med å forsvinne. Ifølge The Economist vendte han tilbake til St. Petersburg. der ha slo seg opp ved å selge pølser. Sennepen blandet han på kjøkkenet i familiens leilighet.

– Vi tjente 1 000 dollar i måneden, noe som i rubler var en enorm sum. Mamma klarte knapt å telle dem, fortalte han i 2011 til nyhetsportalen Gorod 812 i et tidlig intervju.

Han jobbet seg opp til han eide en kjede supermarkeder, og i 1995 åpnet han sin første restaurant og cateringbusiness, og det var slik han etter hvert også ble kjent med Vladimir Putin og ble en del av hans indre krets. Flere kilder som avisen har snakket med beskriver Prigozjin som ambisiøs og arbeidsom.

FILE PHOTO: Funeral held in Moscow for Russian military blogger killed in cafe blast Wagner-sjefen beskrives som ambisiøs, arbeidssom og hensynsløs. (YULIA MOROZOVA/Reuters)

– Han er dreven og talentfull og skyr ingen midler for å få det som han vil, sier en anonym kilde og forklarer hans vei til makten: Da Russlands første, hemmelige invasjon av Øst-Ukraina pågikk som verst, sommeren 2014, samlet en gruppe høytstående russiske tjenestemenn seg i forsvarsdepartementets hovedkvarter, en imponerende bygning fra Stalin-tiden ved bredden av Moskva-elven. De var der for å møte Jevgenij Prigozjin, en middelaldrende, glattbarbert mann med en grov tone som mange i salen bare kjente som ansvarlig for hærens forpleiningskontrakter.

Ifølge kilden hadde Prigozjin et annet krav: han ville ha landområder fra forsvarsdepartementet som han kunne bruke til opplæring av frivillige som ikke hadde noen offisiell tilknytning til den russiske hæren, men som likevel kunne brukes til å utkjempe Russlands kriger. Det var flere i departementet som ikke likte Prigozjins væremåte, men han gjorde det klart at dette ikke var noen vanlig forespørsel.

– Ordrene kommer fra «far», skal han ha sagt til forsvarsoffiserene, og med far mente han Vladimir Putin. Slik omtalte han presidenten for å understreke hvor godt de kjente hverandre. Ifølge The Guardian var en tidligere høytstående tjenestemann i forsvarsdepartementet med direkte kjennskap til diskusjonene som ga denne beskrivelsen av møtet. Beslutningene fra nettopp dette møtet, skulle få enorme konsekvenser for Russlands utenrikspolitikk og militære eventyr i årene som kom. Prigozjins hær skulle bli kjent som Wagner-gruppen. De skulle komme til å operere i Ukraina, i Syria og i en rekke afrikanske land.

I 2018 skal Jevgenij Prigozjin skal ha kommet med den angivelige innrømmelsen om innblanding i det amerikanske presidentvalget, ifølge CNN. Som svar på et spørsmål fra en journalist om mulig russisk innblanding i mellomvalget 8. november, skal Prigozjin ha sagt at «Russland har blandet seg inn, blander seg inn og kommer til å fortsette å blande seg inn i USAs demokratiske prosess. Forsiktig, presist, kirurgisk og på vår egen måte, slik vi vet hvordan. Under våre presise operasjoner vil vi fjerne begge nyrene og leveren samtidig.»

Pølsevev

Den paramilitære Wagner-gruppen er beryktet for å være veldig brutale i både krigføring og avstraffelse, og de har klare høyreekstreme synspunkter. De har sin base sørvest i Russland, nær Krim-halvøya. Gruppen ble først identifisert i 2014, da den støttet prorussiske separatiststyrker i Øst-Ukraina, skriver BBC. På det tidspunktet var det en hemmelighetsfull organisasjon som for det meste opererte i Afrika og Midtøsten, og det antas at den bare hadde rundt 5000 krigere – for det meste veteraner fra Russlands eliteregimenter og spesialstyrker. Siden den gang har den vokst betraktelig.

– Wagner har nå nesten helt sikkert 50 000 soldater i Ukraina og har blitt en nøkkelkomponent i Ukraina-kampanjen, uttaler det britiske forsvarsdepartementet itil BBC.

Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin and Russian Wagner Group fighters at the headquarters of the Southern Military District of the Russian Armed Forces in Rostov-on-Don Jevgenij Prigozjin sammen med troppene. (VIDEO OBTAINED BY REUTERS/Reuters)

Tidligere i år hevdet Jevgenij Prigozjin overfor Aftenposten at 67 nordmenn er vervet i den private hæren, at de vil ha statskupp i Norge, gjøre landet til et land for vikinger og rense Norge for homofile. I en stor reportasje i samme avis fremstiller Prigozjin Wagner som spydspissen i Russlands hellige krig mot «satanistiske Vesten» for sanne kristne verdier. Men PST avviste Prigozjins påstander som usanne og grunnløse.

