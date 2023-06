Flere banker var rammet av tekniske problemer

– Feilen er nå løst, opplyser pressekontakt Geir Remman i IT-selskapet Tietoevry lørdag ettermiddag.

Det var lørdag formiddag at Remman opplyste til Aftenposten at en treghet i systemet gjorde at det var vanskelig å komme inn i nettbank og mobilbank.

Flere kunder fikk dermed ikke gjennomført betalinger gjennom mobil- og nettbank, bekreftet kommunikasjonsrådgiver Lukas Loeb i DNB.

Problemet med å komme seg inn i banksystemet og få gjennomført betalinger gjaldt ikke alle, men en del kunder. Både DNB og flere banker, inkludert mobilbanken til Sparebanken vest, var påvirket av feilen.

Også fredag oppsto det på formiddagen tekniske problemer som gjorde det umulig å gjennomføre betalinger med Vipps og med DNBs nettbank og på mobil. Dette problemet ble løst like før klokken 16 på ettermiddagen. Loeb fortalte til Aftenposten at det dreide seg om en feil i regningsbetalingssystemet til Tietoevry.

