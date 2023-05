SAS åpner for setereservasjoner på første elfly-flygning

– Det faktum at vi nå kan invitere passasjerene våre med på den neste store milepælen for flygingens fremtid, er en naturlig videreføring av pionerånden og et betydelig skritt på reisen mot en luftfart med lavere utslipp, sier konsernsjef Anko Van der Werff i SAS.

Målet til SAS er netto nullutslipp innen 2050.

– For å nå dette målet vil vi ta del i den teknologiske utviklingen som elektrifiserte fly representerer, skriver selskapet i en pressemelding.

Det blir mulig å booke billetter til ruter mellom Norge, Sverige og Danmark.

