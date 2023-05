Regjeringen vil kreve utslippsfrie hurtigbåter fra 2025

Forslaget innebærer innføring av nullutslippskrav for ferjer så tidlig som mulig og for hurtigbåter fra 1. januar 2025, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Både staten og mange fylkeskommuner har allerede erstattet gamle dieselferger med nullutslippsalternativer, og vi ser en lovende utvikling for hurtigbåtene. Men utslippene må fortsatt ned, og derfor ønsker jeg å innføre krav til nullutslipp for både ferjer og hurtigbåter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nødvendig

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener kravet om nullutslipp vil sette fart på utviklingen, og at det er nødvendig for et grønt skifte i sektoren.

– Det å bruke muskelen som er offentlige innkjøp, er en veldig viktig del av klimapolitikken, og jeg er veldig glad for at vi får disse kravene nå, sier han til NRK.

Mange hundre tonn CO2

Forslaget er altså at alle nye kontrakter som inngås fra 2025, skal kreve utslippsfrie båter.

– Så tar det jo litt tid å bytte ut de kontraktene vi har. Vi respekterer jo inngåtte avtaler, men over tid skal alle samband være utslippsfrie, sier Eide til kanalen.

Om lag 200 ferger og 80 hurtigbåter går langs kysten av Norge. Årlig slipper de ut henholdsvis 580.000 tonn og 130.000 tonn CO2, ifølge en rapport Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har laget for Klima- og miljødepartementet.

