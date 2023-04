Knivskarpt mellom våpenfrontene i Rødt

Skal Rødt si ja eller nei til å sende våpen til Ukraina?

Spørsmålet har vært nesten altoverskyggende på helgens landsmøte i Stavanger.

Lørdag ettermiddag gikk startskuddet for debatten. Omtrent halvveis har like mange argumentert for våpenstøtte som mot, viser en uformell opptelling NTB har gjort.

– Det ukrainske folk kjemper en eksistenskamp. Taper de, vil det ikke finnes noe Ukraina, påpekte en delegat fra talerstolen.

– Å støtte Ukraina med våpen, gjør oss ikke til USAs lakeier, framholdt en annen som mener det er riktig å si ja til våpenstøtte.

– Rødt må slåss for én ting – forhandlinger og fred. Våpenstøtte er et blindspor, het det fra nei-fronten.

Søndag skal Rødt-landsmøtet stemme over saken.

