Forsvarsministeren etter russisk Nato-reaksjon: Norge og Nato følger russisk aktivitet i nord tett

Den russiske reaksjonen kom etter at det ble klart at Finland tirsdag blir Nato-medlem.

– Finsk og svensk medlemskap i Nato styrker norsk og alliert sikkerhet. Dette er ikke overraskende signaler fra Russland. Men det er ingen grunn til at de skal føle seg truet av finsk medlemskap. Nato er en defensiv forsvarsallianse og det vet Russland godt, sier forsvarsministeren.

– Norge og Nato følger russisk aktivitet i nord tett. Det er samtidig viktig å huske på at både finsk og svensk søknad om Nato-medlemskap er et resultat av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Russlands handlinger er et klart brudd på folkeretten og er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet i Europa.

Viseutenriksminister Aleksandr Grusjko i Russland sa mandag at landet vil styrke det militære nærværet i vest og nordvest – altså mot grensa til Finland og Norge.

– Dersom styrker og ressurser fra andre Nato-land blir utplassert i Finland, vil vi gå til ytterligere skritt for å sikre Russlands militære sikkerhet, sier Grusjko til Ria.

