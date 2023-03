Regjeringen sier nei til strømkabel mellom Norge og Skottland

Saken oppdateres

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Strømkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt.

– Det å øke eksponeringen av norsk vannkraft for ytterligere direkte eksport gjennom mellomlandsforbindelser tjener ikke det norske kraftsystemet. Det vil komme i en tid hvor vi støtter oss mer og mer på uregulerbar kraft, sier Aasland.