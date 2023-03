Fosen-aksjonistene: I dag blir siste aksjonsdag – vil demonstrere på Slottsplassen

– Støre har lovet å sørge for at hele regjeringen skal prioritere denne saken. Derfor, på siste aksjonsdag, setter vi oss ned foran slottet under Kongen i statsråd, sier Ella Nystad, leder i NSR-Nuorat.

– Til nå i denne aksjonen har vi vært spredd utover opptil ti ulike departement, men på siste aksjonsdag skal vi endelig sitte sammen. Regjeringen skal se hvor mange vi er, de skal høre oss rope, og de skal huske den kraften som bor i oss, fortsetter Nystad.

Fosen-aksjonistene har demonstrert siden torsdag 23. februar.