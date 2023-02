Aurora bidrar i åpent brev mot Equinor-plan

Sammen med Aurora har også klimaaktivist Vanessa Nakate, komiker Frankie Boyd og forfatter Gemma Styles bidratt til oppropet mot Rosebank-prosjektet, der Equinor har en eierandel på 40 prosent.

Equinor fikk i desember miljøplanen sin for feltet i retur med oppfølgingsspørsmål fra OPRED, som er tilsynsmyndighet og regulator for aktivitet på britisk sokkel, og som også skal sørge for at miljøkrav oppfylles. OPRED etterlyste at miljøerklæringen for feltet bedre viser hvordan miljøkrav skal oppfylles.

Britiske myndigheter behandler for tiden miljøplanen for det planlagte oljefeltet vest for Shetland, og en avgjørelse er ventet i første kvartal.

Kjendisaktivistene ber myndighetene stanse godkjenningen av Rosebank og heller investere i fornybare energiprosjekter.

Brevet er skrevet under av nærmere 200 organisasjoner og navn verden rundt, flere av dem fra Norge, blant annet WWF Verdens naturfond, Greenpeace, Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne.

Miljøaktivister har lenge påpekt at miljøbelastningen ikke er forenlig med klimamålene. Det er dessuten påpekt at utbyggingen innebærer en risiko for naturen, som at for eksempel oljesøl og utbygging vil påvirke sjøfugl, fisk og sårbare arter på havbunnen.

Etter at investeringsbeslutning for Rosebank er tatt, er planen at brønnboring skal være i gang i 2025. Feltet har en forventet levetid på 25 år.

