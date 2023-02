Gyldendal: Ikke sikkert at Roald Dahl-bøker blir endret i Norge

Søndag ble det klart at det britiske forlaget Puffin endrer flere ord i Roald Dahls bøker.

Det er Gyldendal som gir ut bøkene til norsk-britiske Dahl i Norge, og tidligere har forlaget sagt at verkene også vil bli endret her til lands.

– Vi fikk i ettermiddag informasjon om at revisjonene som Roald Dahl Story Company og Puffin har jobbet med, er for det britiske markedet, skriver Gyldendal forlag i en pressemelding.

Mandag presiserer Gyldendal til VG at de har fått bekreftet at endringene de har jobbet med, er for det britiske markedet.

– De har samtidig kommunisert at når de er klare for å vurdere eventuelle endringer for det internasjonale markedet, vil det skje gjennom dialog med forlagene for å sikre at endringene blir tilpasset nasjonal kontekst og behov, skriver Eva Cathrine Thesen, forlagssjef for barne- og ungdomsbøker, i en epost til VG.

Det er foreløpig ikke kjent om endringer i Roald Dahls bøker på det norske markedet.

– Vi kommer til å gå i dialog med rettighetshaverne og da vil vi være opptatt av å sikre at eventuelle endringer i norsk oversettelse vil bli tilpasset en norsk kontekst, noe vi vet at også rettighetshaverne er opptatt av.

