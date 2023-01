Generalsekretæren i Foreningen for barnepalliasjon slutter i jobben

Det opplyser styreleder Ansgar Gabrielsen til Fædrelandsvennen.

Oppsigelsen skjer etter at det torsdag ble lagt fram en knusende rapport om foreningens pengebruk.

Helsedirektoratet konkluderte torsdag med at FFBs bruk av penger er kritikkverdig, og krever at Foreningen for barnepalliasjon betaler tilbake et tosifret millionbeløp.

I Helsedirektoratets oppsummering av rapporten står det at de offentlige tilskuddsmidlene i hovedsak er brukt på prosjektet Andreas Hus, et barnehospice som er bygget i Kristiansand. Det er ingen indikasjoner på personlig vinning. Det er derimot gjort en rekke funn som anses som kritikkverdige.

Pedersen er sykmeldt, og NTB har vært i kontakt med hennes advokat Anne Marie Varen. Hun sier at de verken vil kommentere dagens rapport eller oppsigelsen.

– Det er noe vi eventuelt vil komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Varen.

