Ny rapport stiller spørsmål ved åpningsplanen for Follobanen

Av Marius Helge Larsen/NTB, Fredrik Moen Gabrielsen/NTB og Ole Henrik Tveten/NTB

– Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje den 1. februar. Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet i en redegjørelse om Follobanen.

Den splitter nye togbanestrekningen på Østlandet har kostet 37 milliarder kroner måtte. Den måtte stenge bare åtte dager etter åpningen i desember på grunn av problemer i det elektriske anlegget.

– Innebærer risiko

Den siste tiden har Bane Nor jobbet på spreng med å undersøke feilene. Planen er å starte trafikken igjen 1. februar, men Jernbanedirektoratet uttrykker en viss bekymring for om planen holder.

– Det er et svært stramt tidsløp fram til planlagt gjenåpning den 1. februar, skriver direktoratet.

De påpeker at beslutningen om åpningsdato skal tas før mesteparten av testingen av banen er gjennomført.

– Vår vurdering er at dette innebærer en risiko som Bane Nor må vurdere fortløpende fram mot den 23. januar, skriver direktoratet.

Derfor bes det om oppdaterte risikovurderinger før beslutningen tas.

Saken fortsetter under videoen

– Ikke mangler ved testingen

Både Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn har tirsdag levert skriftlige redegjørelser om Follobanen.

Jernbanetilsynet skriver i sin redegjørelse at de ikke har funnet mangler i testkjøringen av banen før den åpnet.

– Det er vår erfaring at Bane Nor gjennomfører tilstrekkelig testing til å ivareta sikkerheten før anlegg settes i drift, og vi har ikke identifisert mangler på dette området, skriver tilsynet i en rapport.

[ – Nå vil Kjerkol at helseforetakene skal gjøre jobben regjeringa ikke torde å ta selv ]

Samferdselsministeren: Lite nytt

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener redegjørelsene om Follobanen inneholder lite ny informasjon og ikke gjør bildet av hendelsesforløpet klarere.

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane Nor må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende, sier han.

Han gjør det klart at beslutningen om gjenåpningen må tas senest 23. januar. Da må Bane Nor også vurdere om det trafikken kan gå for fullt eller i redusert skala.

– Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier Nygård.

Nygård har varslet en ekstern granskning av saken, og sier at redegjørelsene peker på flere temaer som det kan være naturlig å se nærmere på i granskningen.

[ Regjeringen snur om tog på Østlandet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ NHO-topp: – Det er selvskading som kan være starten på at Ap og Sp blir fullstendig utradert ]