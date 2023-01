Ut mot Kjerkol: – Som å be om plaster på et beinbrudd

– Regjeringa hadde all mulighet til å stramme inn innleie i helse da de strammet inn regelverket for bemanningsbyråer, men åpna for unntak i helse. Nå vil hun at helseforetakene skal gjøre den jobber regjeringa ikke torde å ta selv, sier Seher Aydar til Dagsavisen.

Tirsdag holder helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) den årlige sykehustalen. Ett av hennes hovedbudskap er at helseforetakene må stanse bruken av vikarbyråer i så stor grad som mulig.

– Helt feil vei å gå

Helseforetakene får i oppgave å ha en kritisk gjennomgang av innleie, vikarbruk og tilgjengelig kompetanse. Lederen av Fagforbundet, Mette Nord, håper dette vil avdekke hvor det er behov for flere faste stillinger, og langsiktig rekruttering. Unntaket for helsevesenet har fått mye kritikk fra fagforeningene, SV og Rødt. Aydar er ikke imponert over helseministerens nye grep.

– Det er fint med kritisk gjennomgang, men det er som å be om plaster på beinbrudd et. Helsevesenet har i altfor lenge lent seg på innleie fra bemanningsbyråer. Det er på tide at også denne milliardindustrien kommer inn på regjeringas radar. Å åpne for unntak i helse var helt var feil vei å gå. Nå må regjeringa komme med lovene og rammene som trengs, sier hun.

Kritisk situasjon

Kjerkol sier til Dagsavisen at hun mener situasjonen for helsetjenesten i Norge tilsier at de er nødt til å ha et unntak for regelen om innleie, for å kunne drive forsvarlig i hele landet. Samtidig er hun bekymret utviklingen av bruken av innleie.

– Dessverre har vi sett en ganske aggressiv rekruttering fra innleiebyråer mot ansatte i foretakene. Vi mener at dette er et viktig og riktig signal å gi nå, og det kommer helseregionene til å følge opp, sa hun til Dagsavisen mandag kveld.

Seher Aydar mener også at bemanningsbyråenes rekruttering av helsepersonell fra det offentlige er aggressiv.

– Dette er en ond sirkel som bryter opp fagmiljøer og som påfører den offentlige helsetjenesten store kostnader, sier hun.

– Må stoppes

– Denne utviklinga må stoppes, det gjorde ikke regjering da de åpna opp for unntak for helse. Nå renner pengene ut til kommersielle byråer, som vet å presse prisene opp når etterspørselen øker, legger hun til.

Rødt-politikeren oppfordrer helseministeren om å foreslå nye vedtak for Stortinget.

– Den gode nyheten til Kjerkol er at hun er helseminister, og hennes regjering har flertall på Stortinget for å stramme inn. Hun kan komme til oss for tydelige vedtak, hun trenger ikke å nøye seg med signaler som lett kan bare bli lagt i skuffen, sier hun.

