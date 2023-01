Mann dømt for hatefulle ytringer – fikk 45.000 i bot

Mannen var tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 185, den såkalte rasismeparagrafen etter å ha sagt: «– Jævla afrikaner, kom deg ut av landet mitt» til en kvinnelig medpassasjer på toget på kvelden 27. juli i fjor.

Han var også tiltalt for brudd på straffelovens bestemmelser om «skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd».

Saken ble først omtalt i VårtOslo.

Den tiltalte mannen erkjente straffskyld da saken gikk for retten i begynnelsen av januar, men han forklarte at han ikke husket episoden etter å ha drukket fire-fem øl.

– Han forklarte at dette måtte ha sammenheng med alkoholinntaket, og at det «svartnet» for han etter at fornærmede kalte han rasist, heter det i dommen.

Retten slo også fast at utsagnet mannen kom med har direkte sammenheng med fornærmedes hudfarge og etniske opprinnelse.

– Retten finner det videre sikkert at utsagnet er sterkt nedsettende, skriver Oslo tingrett i dommen.

Boten på 45.000 kroner er 20.000 kroner lavere enn aktors påstand.

