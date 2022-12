Foreldrene til Birgitte Tengs krever 600.000 kroner hver i erstatning hvis tiltalte blir dømt

– Forutsetningen for erstatningskravet er at dere har funnet tiltalte skyldig, sa bistandsadvokat John Christian Elden under sin sluttprosedyre i Tengs-saken.

Der la han ned påstand om at Karin og Torger Tengs får 600.000 kroner hver i erstatning etter drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Det er høyt som oppreisningsbeløp i en drapssak. På den annen side er det 20.000 kroner i året hvor de har stått uten svaret i den saken dere inviteres til å gi i denne saken, sa Elden til de to fagdommerne og de tre meddommerne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen