Vil opprette uavhengig granskningsutvalg i Baneheia-saken

– I Norge som rettsstat må vi å lære av våre feil, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under et møte med pressen torsdag.

Regjeringen vil opprette et eget granskningsutvalg på nyåret etter Viggo Kristiansens frifinnelse i retten.

– Vi vil finne årsakene til at Kristiansen ble uriktig dømt. Vi må klargjøre hvorfor gjenåpning av saken tok så lang tid og vi må finne ut hva vi kan lære, og hvilke endringer vi kan gjøre, for å redusere risikoen for uriktige domfellelser i fremtiden, og sikre at også gjenåpningsinstituttet fungerer godt.

