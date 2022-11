Nullutslipps-transport vil kreve enorme mengder kraft

– Norge har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 med 90–95 prosent kutt i klimagassutslipp. Det betyr at vi må ned til nær null i nesten alle sektorer. I dag kommer 33 prosent av innenlandsutslippene i Norge fra transportsektoren, og det vil kreve betydelige mengder kraft for å kutte de utslippene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I en analyse anslår direktoratet at Norge vil trenger 32 TWh mer kraft til elektrifisering og ytterligere 28 TWh til produksjon av alternative drivstoffer i 2050. Det er 43 prosent mer enn Norges totale kraftforbruk i 2021, som var på 140 TWh.

Alternative drivstoffer er hydrogen, ammoniakk, syntetisk drivstoff og avansert biodrivstoff.

Hvis Norge klarer å holde transportvolumet for hele bransjen – vei, bane, skips- og luftfart, og ikke-veigående maskiner – på dagens nivå, vil behovet for elektrisk kraft i 2050 ha økt med 31 prosent.

Hambro mener det er smart å redusere transportmengden og tilrettelegge for en mest mulig energieffektiv transportsektor.

– Det vil både redusere kraftbehov og samtidig legge mindre beslag på arealer og redusere andre miljøutfordringer som støy, luftforurensning og mikroplast.

