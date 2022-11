Laksekommunene får 800 millioner kroner ekstra fra regjeringen

Ekstrabevilgningen kommer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, skriver Dagens Næringsliv.

Regjeringen utsatte auksjonene for oppdrettskonsesjoner i september i påvente av det omstridte forslaget om grunnrenteskatt. Dermed er utbetalingen fra Havbruksfondet også utsatt. Fondet deler ut penger til kommuner og fylker med havbruksvirksomhet som staten har dratt inn på salg av konsesjoner og næringens produksjonsavgift.

– Kystkommunene skal sitte igjen med mer penger. Derfor legger vi nå inn 800 millioner kroner ekstra og øker kommunenes andel av auksjonsinntektene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

I 2020 og 2021 ble det delt ut 3,25 milliarder kroner fra Havbruksfondet til kystkommunene. I år og neste år økes summen til 3,59 milliarder. Uten ekstrabevilgningen ville altså kommunene fått mindre.

– Vi kan allerede nå konstatere at vertskommunene kommer bedre ut i 2022 og 2023 enn de gjorde i 2020 og 2021, til tross for at auksjonene ga noe mindre inntekter, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

