Ap/Sp kutter den populære Klimasats- ordningen

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 går Ap/Sp-regjeringen inn for å svekke klimapolitikken. De kommer med flere tiltak som gjør det dyrere å velge klimavennlig og de gjør det vanskeligere å nå klimamålene.

Regjeringen kutter blant annet hele Klimasats-ordningen. Bare de siste tre årene har kommuner i Rogaland og fylkeskommunen mottatt over 152 millioner kroner i støtte. Det har utløst en rekke gode prosjekter i fylket vårt som kutter utslipp.

Ordningen Klimasats kom på plass i 2016 etter budsjettgjennomslag i Stortinget for Venstre. Gjennom Klimasats bidrar staten til å dekke merkostnader til grønn omstilling, og til teknologiutvikling som skaper nye, grønne løsninger. Det er utrolig synd at vi nå har en regjering som setter Norge på pause og som stanser klimaomstillingen.

Ap og Sp har lagt fram et budsjett som vil gjøre at Norge er milevis fra å nå klimamålene. Vi har en lang liste av grønne prosjekt som allerede er i gang i Rogaland, men vi kan ikke stoppe arbeidet nå. Venstre vil fortsette arbeidet med utslippskutt og ta Norge framover.

Prosjektene som har vært støtte de siste årene bygger videre på kompetansen vi har i fylket, og legger til rette for en videreutvikling i grønn retning. Det er en utvikling som gir oss arbeidsplasser for framtiden. Nå risikerer vi dessverre at en del av dette arbeidet stopper opp.