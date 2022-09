Durek Verrett vant ikke fram mot Se og Hør i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er pressens eget klageorgan. Onsdag behandlet de en klage fra Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek.

Saken handlet om et oppslag på ti sider i Se og Hør 17. desember i fjor, hvor Verretts helsetilstand og sykdom ble omtalt.

Verrett hadde ikke selv medvirket til saken og takket nei da Se og Hør oppsøkte ham på gata i Los Angeles for å spørre om et intervju.

– En slik massiv og detaljert reportasje om sensitive helseopplysninger er svært utleverende og belastende for Durek Verrett. Belastningen forsterkes av at Se og Hør gir leseren inntrykk av at Durek Verrett har medvirket til omtalen, skrev Verrett i sin klage til PFU, som er sendt via advokat Kyrre Eggen.

Verrett er forlovet med prinsesse Märtha Louise.

– Relevant opplysning

PFU diskuterte saken grundig, og flere av medlemmene ga uttrykk for tvil og at det var en vanskelig sak. Men de endte likevel med en felles avgjørelse om at Se og Hørs oppslag ikke er i strid med god presseskikk.

I sin innstilling til avgjørelse viser utvalget til at Veretts sykdom er relevant å opplyse om, sett i lys av at han hevder å kunne helbrede seg selv, og at dette er knyttet til hans kommersielle virksomhet.

PFU viser også til at han ved tidligere anledninger har vært åpen om sin helsetilstand, blant annet i en bok fra 2019.

[ Kommentar: Når åndelighet blir business ]

Åpner ikke for fri omtale

I diskusjonen ble det understreket at dette er en veldig spesiell sak, og at offentlige personer også har et sterkt vern mot omtale av private helseopplysninger.

– Pressens Faglige Utvalg minner om at personer som opptrer i offentligheten, også har rett til vern mot nærgående omtale av sensitive personlige forhold. At en person er kjent åpner ikke for at mediene kan omtale alle sider ved personens privatliv. Det må foreligge en berettiget offentlig interesse knyttet til opplysningene som publiseres, heter det i innstillingen, som ble vedtatt med enkelte endringer i andre avsnitt.

[ Undersøkelse: 51 prosent mener prinsesse Märtha Louise må slutte å representere kongehuset ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen