Mann i 20-årene tatt for nærgående droneflyging på Gardermoen

Mannen fløy ifølge politiet dronen kun én kilometer unna Oslo lufthavn. Nærmeste tillatte droneflyging er fem kilometer unna.

– Dette tilfellet er cirka en kilometer unn og kan forstyrre flyplassens sikkerhet, melder politiet.

De skriver at droneflygeren er en mann i 20-årene fra Øvre Romerike.

– Tatt kontroll på av politiet. Hans drone er tatt i beslag og blir vurdert inndratt til fordel for staten. Han blir anmeldt for droneflygingen, for flyging uten sertifikat og for bilkjøring uten gyldig førerkort, skriver politiet.