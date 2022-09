Regjeringens nettsider er oppe igjen etter å ha vært nede i en kort periode

Kommunikasjonsenheten ved Statsministerens kontor opplyser til NTB at de er kjent med at nettsidene har vært nede, men henviser til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for ytterligere informasjon.

DSS står blant annet for de digitale tjenestene til regjeringen og departementene.

– Sidene skal være oppe igjen nå, men vi undersøker saken i samarbeid med vår leverandør, sier presseansvarlig Ketil Nordgård i DSS til NTB i 10.45-tiden.

