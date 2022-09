Tidligere forsvarssjef: I Russlands interesse å splitte vesten

Dette sier han til Teknisk Ukeblad.

Den tidligere forsvarssjefen sier all mistanke for angrepet mot Nord Stream-rørledningen går mot Russland. Og han mener det kan ses som et ledd i russlands forsøk på hybrid krigføring.

– Det er åpenbart at med den sikkerhetspolitiske krisen med storkrig i Europa, er det i russiske interesser å splitte Vesten – ved å bidra til økte energikostnader som gjør Vestens innbyggere forbanna, skape generell uro, plante desinformasjon og «fake news» for å redusere tilliten mellom folk og styresmakter og sette søkelys andre steder enn den fysiske operasjonen i Ukraina, sier Sunde.

Han mener at dersom hendelsen med Nord Stream er et resultat av en villet handling fra russiske myndigheter, går den godt inn i en slik strategi. Hvis Russland bare skrur igjen kranen, og stopper tilførselen av gass til Europa, kan den like raskt åpnes. Men nå er dette endret, og de sender et kraftig signal om at situasjonen neppe vil normalisere seg snart.

At de sier Norge står bak ser han også som et ledd russiske forsøke på å spre desinformasjon og usikkerhet.

