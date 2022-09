Fortsatt jordfeil-problemer ved Oslo S

Det er fjerde dag på rad at jordfeilen skaper problemer ved Oslo S, men fredag morgen er det kun mindre forsinkelser.

– Det er trafikk på alle linjer, men redusert frekvens, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

Bane Nor håpet i det lengste at morgenrushet fredag ikke skulle bli rammet, men ettersom jordfeilen fortsatt er til stede, er det redusert trafikk for å unngå større forsinkelser og innstillinger.

De reisende må likevel belage seg på noe forsinkelser og på fulle tog, spesielt i rushtiden.

Stavdal Paulsen sier søk etter feilen har høyeste prioritet. Fordi jordfeilen ikke har vært konstant, men kommet og gått, er feilsøkingen svært krevende.

– Dette tar tid, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Bane Nor ber de reisende søke informasjon hos togselskapet om hvordan situasjonen eventuelt påvirker deres reise.

