Familierabatt på kveldstid får kritikk: – Var ikke dette vi vedtok

Familierabatten hos Ruter blir utvida. Tidligere har voksne kunnet ta med seg opptil fire barn på buss, trikk og T-bane uten å betale for dem. Fra og med mandag skal tilbudet også gjelde på hverdager, etter klokka 18.

– Dette er en gladnyhet for unge og barnefamilier, uttalte samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) i en pressemelding onsdag.

Den meldinga er det mange som har ventet på. I juni vedtok nemlig bystyret å innføre grupperabatten for resten av året 2022. Siden har det tatt tid å gjennomføre det, noe som har utløst kritikk fra opposisjonen.

Mener det strider med vedtak

Kritikken stilner ikke nå som vedtaket er satt i gang. For bystyret vedtok ikke at rabatten først skulle begynne klokka 18. Faktisk stemte bystyret ned et forslag fra byrådspartiene om at tilbudet bare skulle være utenfor rushtiden.

– Vi vedtok at barn skulle reise gratis sammen med foreldrene sine, hele uka og hele døgnet, sier Marit Kristine Vea i Dagsavisen.

Vea var blant dem som foreslo rabatten da bystyret behandlet revidert budsjett før sommeren. Venstre-politikeren mener nå byrådet aktivt motarbeider mer kollektivreising i rushtiden, for å unngå mer belastning. Hun mener at nettopp i tida etter skolen er ferdig og fram til klokka seks er da mange trenger å dra til fritidsaktiviteter.

– Bryter byrådet med bystyrets vedtak?

– Ja, det vil jeg si. De følger det bare halvveis opp. Det er ikke det vi har bedt om. Det var ikke noen sånne tidsbegrensninger i vedtaket vi hadde, sier Vea.

– Det vil ikke vi akseptere. Byråden må følge opp bystyrets vedtak. Dette vedtaket kan ikke kvitteres ut, sier hun.

På den andre sida har nå byrådet fått gjennom, i samarbeid med Viken, at ordninga skal vare ut 2023. Det er jo et år lenger enn bystyret vedtok i sommer.

– De har vedtatt en dårlig løsning for 2023. Jeg vil heller ha en god løsning, sier hun.

Rabatten skifter navn

Byråd Sirin Hellvin Stav har ikke svart på Dagsavisens spørsmål om denne saken torsdag. I pressemeldingen onsdag uttrykte hun glede over den nye rabatten.

– Oslos har nå et av verdens beste kollektivtilbud, og vi skal fortsette å jobbe for at det blir ende bedre og billigere fremover. Det skal lønne seg å reise miljøvennlig. Ett av tiltakene er utvidelse av grupperabatten til å også gjelde alle dager på ettermiddag og kveldstid, skrev hun der.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), her med Oslos nye trikker.

Pressemeldingen trekker også fram at rabatten skifter navn. Nå skal det ikke lenger hete «familierabatt», men «grupperabatt». Dette for å understreke at tilbudet også kan brukes om de reisende ikke er i familie.

Rabatten gjelder ikke med Oslo Pass eller andre spesialbilletter, som for eksempel billetter til arrangementer.

Foreløpig er ikke endringen oppdatert på Ruters sider for prisinformasjon. Men ifølge pressemeldingen skal den altså gjelde fra 19. september.

