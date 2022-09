Sønnen til Tor Kjærvik dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på faren

Til TV 2 sier statsadvokat Sturla Henriksbø at sønnen ikke ble fradømt arveretten etter faren, slik det ble lagt ned påstand om. Dette var et viktig punkt for Tor Kjærviks samboer, Merete Bertheussen, som etter drapet på Røa 12. april i fjor har vært nødt til å bo i boligen som også var åstedet.

I Romerike og Glåmdal tingrett ble klart gjort tydelig hvordan hun ikke ville være i stand til å flytte ut fra leiligheten uten at gjerningsmannen ble fradømt arveretten etter sin far.

– Denne delen av dommen vil vi måtte gjennomgå grundig og i samråd med bistandsadvokaten for å vurdere om det er grunnlag for anke, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til TV 2.

Totalt tilkjennes Bertheussen 270.000 kroner i oppreisning og erstatning etter drapet på samboeren gjennom nesten 30 år.

Statsadvokaten holdt gjennom hele rettssaken det for åpent om den 37 år gamle sønnen til Kjærvik burde vurderes som tilregnelig. I sin prosedyre i Romerike og Glåmdal tingrett onsdag i forrige uke, ba imidlertid Henriksbø domstolen om å kjenne den tiltalte for utilregnelig.

Han la ikke ned noen subsidiær påstand om fengsel, dersom retten skulle konkludere med at den tiltalte skulle stilles til ansvaret for drapet.

– Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand. I denne saken har det vært en vanskelig bevisvurdering om han var tilregnelig eller ikke, sier Henriksbø til NTB.

