LO etter tog-møte med regjeringen: – Oppfatter at de ikke har låst seg

– Vi oppfatter regjeringen dit hen at de ikke har låst seg i denne saken, sier nestleder Steinar Krogstad i LO i en epost til NTB.

Han viser til at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har understreket at Jernbanedirektoratets innstilling i saken ikke er ferdigbehandlet i departementet. Direktoratet har foreslått å splitte opp togtrafikken i to selskaper på Østlandet, noe LO mener strider mot Hurdalsplattformen.

– Vi fortsetter vår tette dialog med regjeringen, der vi legger til grunn Hurdalsplattformens løfte om å si nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, sier Krogstad.

La fram forventninger

Mandag morgen var både samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og leder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre, innkalt til møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i den såkalte samarbeidskomiteen, ifølge Aftenposten.

På programmet sto diskusjoner om jernbanetilbudet på Østlandet.

– Vi la fram saken og redegjorde for våre forventninger. Det foregikk på en god måte, skriver forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund i en tekstmelding til NTB.

Hun understreker at de ikke deltok i noen diskusjon etterpå.

På vei ut av møtet sa statsminister Jonas Gahr Støre følgende til FriFagbevegelse :

– Nå skal vi følge opp det vi har hørt her og det arbeidet vi gjør for å sikre det beste togtilbudet vi kan som en del av en jernbanesektor som nå ikke lenger følger Høyre-oppskriften med konkurranseutsetting, oppsplitting og dårlig bruk av ressurser.

NTB har siden fredag etterspurt et intervju med samferdselsministeren om saken. Departementet opplyser at han trolig er tilgjengelig tirsdag ettermiddag.

Rødt reagerer

Jernbanedirektoratet har delt inn togtrafikken på Østlandet i to pakker og sagt at de vil forhandle med Vy om den ene pakken og Flytoget om den andre pakken, noe som har skapt sterke reaksjoner i fagbevegelsen.

Også partiet Rødt har reagert.

– LO har helt rett i denne saken. Det er et flertall på Stortinget for å ta kontrollen over norsk jernbane tilbake. Det bør regjeringen lytte til og bruke, sier Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen.

Han viser til at både Ap og Sp gikk til valg på å stanse oppsplittingen av norsk jernbane.

– Vi trenger ikke to statlige selskaper, styrt fra hvert sitt departement, som konkurrerer seg imellom i en tullekonkurranse. Vi trenger samarbeid og stordriftsfordeler, sier Jørgensen.

