25 ruspåvirkede bilførere stanset i Oslo

– Årets Aksjon skolevei viser at det er behov for et synlig og forebyggende politi for å trygge ferdselen i skolenes nærområder, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.

Han legger til at de aller fleste følger lovverket og opptrer ansvarlig i trafikken.

Tallene fra årets aksjon viser at det ble skrevet ut 957 forenklede forelegg, hvorav 346 for ulovlig mobilbruk.

– Bruk av mobiltelefon under kjøring tar vekk oppmerksomheten, og vårt tips er at bilførere bør ta en pause fra denne når man er bak rattet, sier Andreassen.

I tillegg fikk 363 førere bot for høy hastighet og 81 for manglende eller feil bruk av bilbelte/hjelm. 25 bilførere ble stanset for kjøring i ruspåvirket tilstand på dagtid i nærheten av skoler. 21 av de 25 kjørte i sentrumsbydelene i Oslo.

Andreassen sier politiet kommer til å fortsette å ha oppmerksomhet rettet mot skoleveiene også videre gjennom skoleåret.

