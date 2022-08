Statlig selskap går inn med flere hundre millioner for å bygge batterifabrikk i Arendal

Siva, statens selskap for industrivekst, og Morrow Batteries etablerer et felles eiendomsselskap for å bygge batterifabrikken. Siva går inn med 67 prosent av eiendomsinvestering på 480 millioner kroner og det satses nå på byggestart i september.

Investeringen gjelder bygget til Batterifabrikk 1, som er det første av fire byggetrinn.

Regjeringen har lovet å stille opp for å få fortgang i den grønne industrialiseringen.

[ Vedum: – Du treffer nesten ingen vanlige folk under Arendalsuka ]

– Samarbeidet om batterifabrikk i Arendal er et konkret eksempel på at vi setter handling bak ordene. Dette er en kjempedag for Agder og for hele Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Batterifabrikken skal stå klar i 2023.

Saken fortsetter under videoen

– Vi er godt i gang med produktutviklingen og forventer å levere de første battericellene for testing hos kunder i løpet av de kommende månedene, sier Håkon Tanem, fungerende administrerende direktør i Morrow.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen