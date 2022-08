LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger: – Det haster, men ikke så mye at man kan hive fornuften over båten

Presset på regjeringen er stort. Mandag skal Stortingets presidentskap møtes for å ta stilling til en ekstraordinær innkalling av Stortinget, for å vedta nye tiltak mot strømprisene og kraftsituasjonen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer mot å trekke forhastede slutninger og komme med løsninger som ikke er godt nok gjennomtenkte og kan stå seg over tid.

Hun husker godt hva som skjedde da pandemien angrep Norge. Daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var veldig opptatt av at «vi ikke måtte sette statskassa ut på gata med åpent lokk, og håpe på at ikke alle forsyner seg».

I ettertid viste det seg at deler av støtten ikke traff riktig.

– Vi vet det alltid vil være en risiko for at noen vil utnytte denne type støtteordninger. Det vi ikke trenger er en ordning som for eksempel gir useriøse bedrifter muligheten til å stikke et sugerør ned i fellesskapets kasse, mener Følsvik.

– Vi må lære av de feilene vi gjorde da pandemien traff oss. Da hadde vi ikke tid på oss til å tenke oss om. Nå har vi tross alt tid til å jobbe oss grundig gjennom det og finne løsninger som treffer riktig, mener hun.

Hun advarer mot enkelte «quick fix-løsninger», som kan gjøre vondt verre.

– Min oppfordring til både regjeringen og opposisjonen er å finne solide løsninger som favner bredt og sikrer tryggheten til folk.

LO-lederen mener at det popper opp kjappe og populære politiske forslag som kanskje ikke er det som treffer mest riktig.

– Det haster, men ikke så mye at man kan hive fornuften over båten. Vi må finne de riktige løsningene, som kan stå seg over tid. Det er en forskjell på pandemien og dagens situasjon: Koronapandemien trodde vi skulle være kortvarige. Dette er en situasjon som vi må være forberedt på at kommer til å vare i lang tid.

Må knekke kodene

Etter det FriFagbevegelse erfarer, jobbes det nå på spreng i regjeringsapparatet for å komme opposisjonen i forkjøpet. Blant annet er det åpne linjer mellom LO og NHO for å komme med innspill til regjeringen.

Møtevirksomheten skal følges opp med samtaler med regjeringen senest mandag, samme dag som presidentskapet møtes.

– Vi snakker godt sammen med NHO. Jeg håper vi finner tiltak som vi kan bli enige om. Det er jeg trygg på at vi gjør. Vi er først og fremst opptatt av å finne ordninger som gagner vanlige arbeidsfolk. Vi må ha en bedre strømstøtte for husholdningene. Også i denne situasjonen er nettopp trepartssamarbeidet det viktigste verktøyet vi har for å komme riktig i land, legger hun til.

LO-lederen opplever nå at regjeringen har kalt inn partene nettopp for å knekke kodene for hvordan dette skal ordnes.

– Målet er å finne brede og sosiale løsninger som støttes av et bredt flertall på Stortinget, mener Følsvik.

Ap-nestleder, Bjørnar Skjæran, har allerede røpet noe av regjeringens planer.

* Sikre fyllingsgraden i magasinene.

* Eksportrestriksjoner på strøm.

* Forbedret strømstøtte som varer så lenge det er behov for det.

* Tiltak som avlaster bedriftene.

Skylder på Putin

LO-lederen mener Putins krig til nå ikke har vært nok fremme i den politiske debatten i Norge. Det er reelt problem, ifølge Følsvik.

– Krigen rammer oss alle og må være utgangspunktet for alt vi som nasjon nå foretar oss. Ikke minst når det gjelder hvordan vi skal håndtere kraftkrisen, sier Følsvik.

– Vi må selvsagt ha en tøff debatt. Ingen krig skal stanse det. Det skal være lov å si fra, og jeg synes det er bra at mange nå roper ut høyt om hva de mener. Men de utfordringene vi nå står foran er for viktige og for store til at vi kan la den politiske debatten ende opp som en simpel politisk auksjon, der politikerne konkurrerer om å by høyest uten å være særlig opptatt av de reelle konsekvensene for folk, sier Følsvik.

