Leteaksjon etter to små gutter i Askim

Guttene ble sist observert klokka 13.35 i Løkkeveien i Askim, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Den eldste gutten har mørkt kort hår og er kledd i lyse joggesko, knelang beige shorts, og mosegrønn-t skjorte. Lillebroren er lavere, har rosa lesebriller og er iført sandaler og shorts.

Politiet ber om tips på telefon 64999130 dersom noen har sett guttene.

– Dersom noen går ut for å lete, er det ikke ønskelig at de går ut i terrenget, men leter langs vei og brede stier. Dette for å ikke ødelegge spor for hunder, skriver politiet.

