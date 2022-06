Pride-markering på Rådhusplassen mandag kveld

Markeringen vil skje klokka 19.30, og det vil bli musikalske innslag og taler, ifølge kanalen. Markeringen er godkjent av politiet.

Etter skytingen natt til lørdag, der to personer ble drept og 21 personer ble skadd, ble årets pride-parade i Oslo avlyst. Avlysningen skjedde etter blant annet råd fra politiet.

Likevel dannet det seg et spontant pride-tog på Grønland lørdag ettermiddag. I toget ble det ropt «we’re here, we’re queer, we won’t disappear».

