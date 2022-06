Marianne Borgen: – Nå må vi ta vare på hverandre i denne byen vår

Ordføreren snakket til Oslo beboere sammen med byrådsleder Raymond Johansen etter skyteangrepet i sentrum natt til lørdag.

– Vår dypeste medfølelse går til dem som mistet noen av sine kjæreste, og til dem som ligger skadd på sykehus. Men også til dem som opplevde dette på nært hold, og som opplevde det som ekstremt farlig skummelt og ble utrolig redde, sa Borgen.

Hun sa at tiden nå er kommet for å vise omtanke og se hverandre. At de som er redde, skal bli tatt hånd om og sammen klare å komme seg gjennom sorgen og inntrykkene.

– Nå må vi ta vare på hverandre i denne byen vår. Vi må bygge opp igjen tryggheten som nonen prøver å ødelegge, sa Borgen.

