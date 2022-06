Stortinget heiste regnbueflagget: – Stor symbolsk verdi

I ti dager skal Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold finne sted i Oslo. I anledning Oslo Pride og Skeivt kulturår 2022 flagges det lørdag med regnbueflagget og det norske flagg på de to flaggstengene på Løvebakken.

– Regnbueflaggets budskap om mangfold og likeverd har stor symbolsk verdi. Det er flott at dette kan vaie her ved siden av det norske flagget – her ved Stortinget, demokratiets hjerte, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Stortinget opplyser at flaggingen er besluttet av Stortingets presidentskap – og er knyttet til Skeivt kulturår 2022 og markeringen av at det er femti år siden avkriminalisering av homofili.

Stortinget gjorde i mai fjor en endring i flaggloven slik at det nå er anledning til å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger.

Før endringen var det kun lov til å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, på offentlige flaggstenger. Lovendringen innebærer at det åpnes for bruk av også andre flagg i «arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse».

Etter at flagget var heist, la Gharahkhani ut en video av den historiske markeringen på Twitter. Pride-feiringen i Oslo foregår fram til mandag 27. juni.

