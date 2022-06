Venstre vil gjøre det lettere med hjemmekontor

Venstre vedtok på sitt landsstyremøte søndag en uttalelse om et mer fleksibelt arbeidsliv.

– Arbeidshverdagen er permanent endret etter korona. Plutselig fant vi ut at teknologien muliggjorde langt mer fleksible løsninger enn vi var vant med. Nå må vi se framover og sørge for at vi ikke låser oss fast i gårsdagens firkantet ordninger, sier Sveinung Rotevatn.

Han sto bak forslaget til uttalelsen, som altså ble vedtatt. I tillegg til mer fleksible regler og rausere refusjonsordninger, ønsker Venstre at arbeidsgivere legger mer til rette til hjemmekontor. Arbeidsmiljøloven skal bli stedsnøytral, ønsker partiet.

Samtidig tar partiet til orde for tilbud som gjør det lettere å arbeide fra et annet sted enn der de fysiske kontorene er.

– Det betyr for eksempel kontorfellesskap hvor man kan treffe andre ved kaffemaskinen og i lunsjen, selv om man har forskjellige arbeidsgivere, andre steder i landet eller verden, sier Rotevatn, som ønsker stimulering av slike ordninger.

[ Guri Melby ber Erna Solberg bli med på å stanse oljefelt ]