Økt statlig støtte til Fornebubanen blir ikke en del av SVs forhandlinger

– Vi får ikke til de 4 prosentene i et revidert budsjett, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

SV prioriterer å få forlenget kompensasjonen for tapte billettinntekter under koronapandemien, og å gi mellomstore byer bedre kollektivavtaler.

– Situasjonen er fortvilende. Regjeringen viser med sitt reviderte budsjett at de ikke vil prioritere kollektivprosjekt. Da blir ryddejobben vår større. Jeg håper Ap i Oslo vil synliggjøre Oslos behov overfor sin egen regjering, sier Kaski.

En formulering i Hurdalsplattformen sier at regjeringen vil tilby alle kommuner å dekke 70 prosent av kostnadene ved store kollektivprosjekter, noe som har tent et håp for politikerne i Oslo og Viken om økt statlig finansiering.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier imidlertid at han istedenfor å øke andelen, gir Oslo og Viken større frihet i hvordan de kan disponere den nåværende støtten på 66 prosent.