Koronasøksmål kan ende i Strasbourg

De norske hytteeierne – som hadde hytte i Sverige – gikk til søksmål mot staten fordi det ble innført krav om karantene ved innreise fra utlandet til Norge i forbindelse med pandemien.

Hytteeierne vant i februar i fjor saken i Oslo tingrett, men staten anket. I juni i fjor tapte hytteeierne i Borgarting lagmannsrett.

Torsdag denne uken ga Høyesterett hytteeierne medhold i at koronatiltakene grep inn i hytteeiernes rettigheter, men mente likevel at rettighetene ikke var krenket, fordi inngrepene var berettigede.

[ Hytteeiere i Sverige tapte koronasøksmål i Høyesterett ]

Skuffende

– Dommen er svært skuffende. Domstolskontroll med myndighetene har denne gang sviktet. Vi har under hele pandemien vært opptatt av godt smittevern og forstår at myndighetene må gripe inn i rettigheter for å bekjempe en pandemi. Høyesterett har her likevel stilt veldig svake krav til myndighetenes vurderinger og gitt dem frie tøyler, sier Heidi Furustøl, en av to talspersoner for hytteeierne, i en pressemelding fredag.

– Våre innvendinger mot dommen er flere, og flere av dommens premisser antas å kunne være problematiske vurdert mot praksis fra Menneskerettsdomstolen (EMD), sier hun, og bekrefter at de nå vurderer å bringe saken inn for EMD.

[ Hytteforbundet ber om strømstøtte til 500.000 hytteeiere ]

Berettigede inngrep

Høyesterett slår i dommen fast at det fra starten av pandemien var godt begrunnet med færrest mulig unntak fra reglene om innreisekarantene, og at staten senere kunne legge vekt på risikoen for manglende etterlevelse av eventuelle unntak.

Høyesterett mener også at tiltakene grep inn i retten til respekt for hjemmet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

– Disse rettighetene var likevel ikke krenket, fordi inngrepene var berettigede, skriver Høyesterett.

[ Norske hytteeiere tapte strid om karantene i lagmannsretten ]