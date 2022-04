Søviknes innrømmer dobbeltrolle i sak om lakseskatt

Fremskrittspartiet vil stoppe den nye lakseskatten som også oppdrettsnæringen er sterke motstandere av. Partiet behandler denne uken et forslag som næringen er godt fornøyd med, ifølge Klassekampen.

I arbeidet med Frp-forslaget har nestleder Søviknes fungert som tilrettelegger mellom laksenæringen og partiets stortingsgruppe. Samtidig er han hyret inn av Eide Fjordbruk for å påvirke Stortinget i skattesaken.

– Her har jeg hatt to hatter, og jeg har vært helt åpen om det. Stortingspolitikerne det gjelder har vært fullt klar over de ulike rollene jeg har hatt, sier den tidligere olje- og energiministeren til avisen.

Søviknes har også jobbet for Eide Fjordbruk i saker knyttet til konsesjonsordningen for lukkede anlegg i sjø.

– Der har jeg jobbet opp mot alle partier. Da har jeg vært tydelig på at jeg har en dobbeltrolle, sier Søviknes.

Han mener rollesjongleringen er uproblematisk og får støtte av partikollega Helge André Njåstad.

– Vi har jo ikke yrkesforbud for politikere her i landet, og vi ønsker faktisk folk fra næringslivet velkommen inn i politikken.

Njåstad sier han sammen med Sivert Bjørnstad og tre andre representanter utformet lakseskatt-forslaget, og ikke Søviknes.

