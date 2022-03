Hjelpeorganisasjoner ber regjeringen hente flere barn fra Ukraina

Norge skal hente 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Det er langt fra tilstrekkelig, mener Redd Barna, Caritas, Fagforbundet, Norges Handikapforbund, Voksne for barn, Vergeforeningen Følgesvenn og Norsk Folkehjelp.

De ber om at sårbare barn, enslige mindreårige asylsøkere og personer med nedsatt funksjonsevne hentes til Norge med luftbro. Bekymringen er at barn skal bli utsatt for menneskehandel.

– Dette kjenner vi til fra andre flyktningsituasjoner, hvor menneskehandlere går målrettet inn mot steder der flyktninger oppholder seg midlertidig, heter det i brevet fra hjelpeorganisasjonene.

