Stoltenberg: – Har fått en jobb i Norge som jeg planlegger å tiltre

– Jeg har ett fokus nå, og det er å gjøre jobben min i Nato, sier Stoltenberg, som onsdag møtte nordisk presse på Natos hovedkvarter i Brussel, hvor det onsdag har vært et ekstraordinært forsvarsministermøte.

Der ble Stoltenberg presset på om han kommer til å takke ja til en forlengelse av perioden som Nato-generalsekretær, som etter planen utløper 30. september.

– Det er en viktig og svært meningsfull oppgave i en ekstremt vanskelig situasjon for vår alles sikkerhet.

– Så har jeg fått en jobb i Norge som jeg planlegger å tiltre mot slutten av året, som har vært planen hele tiden, sa Stoltenberg.

Enoksen: Opp til Stoltenberg

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), som også er i Brussel, sa tidligere onsdag at han tror det er et ønske om kontinuitet i Nato.

– Jeg vil jo bli overrasket hvis det ikke er et ønske om det i situasjonen vi står i, å ha kontinuitet og stabilitet.

– Så er det opp til Jens Stoltenberg. Han har sagt ja til en ny jobb, sa Enoksen, som ikke vil svare på hva han selv mener om saken.

Vil ikke si om han er spurt

Etter det NTB kjenner til, har flere allierte tatt opp spørsmålet direkte med Stoltenberg for å forsøke å overtale ham til å bli værende. Dette skal ha skjedd også etter at han ble ansatt som ny sjef for Norges Bank.

Stoltenberg vil ikke kommentere hvorvidt han har fått spørsmål om å fortsette.

– Det er galt av meg å nå gå inn i hva regjeringssjefer og politiske ledere i Nato-land tar opp med meg. Jeg opplever at jeg har tillit, og jeg bruker den tilliten nå til å gjøre den jobben jeg har på en best mulig måte.

– Det er 30 Nato-land som velger Natos generalsekretær, min periode utløper 1. oktober, og jeg har all fokus på jobben jeg gjør nå.

