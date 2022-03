Sp-opprør mot elektrifisering

Elektrifisering av sokkelen er nedfelt i Hurdalsplattformen, regjeringens plan for de neste fire årene. Derfor vakte det oppsikt at Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson, sa til Klassekampen at planene om elektrifisering burde revurderes i lys av energikrisen.

– I første omgang betyr det å sette alle videre planer om elektrifisering av sokkelen på vent. Om vi nå mister viktige industribedrifter på grunn av høye strømpriser, kommer de kanskje aldri tilbake igjen, sa han onsdag.

Sps fylkesledere i Akershus, Østfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark har alle uttalt støtte til Gjelsviks utsagn, skriver Aftenposten.

Den ferske olje- og energiministeren Terje Aasland (Ap), sier han forstår at det kommer opp en debatt i den energipolitiske situasjonen Europa står i. Men er han er klar på at Hurdalsplattformen ligger fast.

– Vi skal elektrifisere norsk sokkel. Vi skal fortrinnsvis gjøre det med havvind eller andre fornybare energikilder på havet. Og vi skal gjøre det på en slik måte at vi ikke skyver kraftforedlende industri eller landbaserte muligheter fra oss, sier Aasland til Aftenposten.

En elektrifisering innen 2030, slik det er lagt opp til i dag, vil kreve rundt 15 TWh med strøm. Det er mer enn den samlede norske strømproduksjonen fra vindkraft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen