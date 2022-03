Mimir Kristjansson: Riktig av Tajik å gå av

Det er nettopp det at Tajik er arbeidsminister med ansvar for Nav, som håndterer strenge regelverk, som gjør at saken er blitt ekstra alvorlig for Tajik, sier Kristjansson til TV 2.

– Dette er del av en mye større ukultur og det er avgjørende at vi får ryddet opp i det. Problemet i denne saken er egentlig ikke det Hadia Tajik gjorde som 23 år gammel rådgiver, men det hun har gjort som statsråd ved å bortforklare og tåkelegge, sier Kristjansson.

Han har vært en av de sterkeste kritikerne av Tajiks håndtering av sakene om pendlerboligen hun fikk som politisk rådgiver fra 2006.

