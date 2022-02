MDG og Rødt ønsker russiske oligarker ut av norsk olje og gass

– Det sier seg selv i situasjonen vi er kommet i nå, at russiske petroleumsselskaper ikke kan være en del av paraplyorganisasjonen Norsk olje og gass. Nå er det på tide at de kutter alle bånd og avslutter medlemskapet deres, sier nestleder Arild Hermstad i MDG til NTB.

Mandag besluttet styret i Equinor å stanse nye investeringer i Russland og å starte prosessen med å gå ut av eksisterende samarbeidsprosjekter i landet.

Uttrekkingen betyr slutten på et ti års langt samarbeid med den russiske oljegiganten Rosneft, som er 40 prosent eid av den russiske stat og ledet av den tidligere toppolitikeren Igor Setsjin, en av president Vladimir Putin nærmeste. Det som er mindre kjent, er at både Rosneft og Lukoil, et annet stort russisk oljeselskap, samtidig ble ønsket velkommen på norsk sokkel, der de har vært til stede siden, skriver Dagens Næringsliv.

– Russland og de rike oligarkene må kjenne på kroppen virkningen av de økonomiske sanksjonene, eller så vil Russland bare fortsette krigføringen. Nå har Equinor vedtatt å trekke seg ut av samarbeid i Russland, oljefondet trekker seg ut av Russland, og en rekke andre tiltak er iverksatt fra alle statlige aktører. Jeg tenker også norske interesseorganisasjoner må kutte alle bånd økonomisk og samarbeidsmessig, sier Hermstad.

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt mener at straffetiltak mot kretsen omkring Putin er enormt effektive.

– Vi ber regjeringen holde oppe trykket ved å kaste russiske oligarker ut av norsk olje og gass, sier hun og legger til:

– Dermed rammer vi makthaverne bak denne folkerettsstridige angrepskrigen direkte, uten å tyne vanlige russere. Skal vi få slutt på invasjonen, er det kretsen rundt Putin vi må straffe.

