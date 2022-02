Chelsea-eier Abramovitsj involvert i forsøk på å stoppe krigen i Ukraina

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj ble kontaktet av ukrainsk side for støtte for å oppnå en fredelig løsning, og at han har prøvd å hjelpe siden den gang, sier Aleksander Rodnjanskij ifølge The Guardian.

Lørdag kveld trakk den russiske milliardæren seg ut fra den daglige driften av Chelsea, og han har ikke uttalt seg siden det.

– Med tanke på hva som står på spill, ber vi om forståelse for hvorfor vi ikke har kommentert verken situasjonen som sådan eller hans involvering, fortsetter Rodnjanskij.

Rodnjanskij forteller at Abramovitsj ble kontaktet gjennom det jødiske miljøet, og at han siden har prøvd å mobilisere for en fredfull løsning.

