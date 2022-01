Rapport: Hundretusener av norske arbeidstakere sliter med å mestre viktig datasikkerhet

Mellom 7 og 11 prosent av alle de spurte nordmennene over 18 år oppgir ifølge rapporten at de i liten eller svært liten grad mestrer å skru på totrinnsbekreftelse.

De svarer også at de i liten grad sjekker om det er trygt å åpne en epost eller en nettside. Samlet utgjør denne gruppen flere hundre tusen norske arbeidstakere.

– Bare i løpet av de siste ukene har vi sett en rekke større dataangrep mot norske virksomheter. Det er en potensielt stor trussel at så mange ansatte ikke har fått tilstrekkelig kunnskap for å mestre de aller viktigste sikkerhetstiltakene som kan stoppe dette, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Til tross for den økte risikoen for at norske arbeidsplasser vil bli utsatt for digitale angrep, viser en NorSIS-rapport fra i fjor at andelen nordmenn som har fått organisert opplæring i datasikkerhet, har stått nærmest stille de siste årene.

24 prosent oppgir at de har mottatt opplæring de siste to årene. Andelen er lavest blant kvinner og de over 55 år.

– De kriminelle vil alltid søke den enkleste veien inn til en virksomhets verdier, som for eksempel å utnytte ansattes manglende digitale kompetanse eller for dårlige rutiner, sier Gundersen.

<p>(©NTB)<br></p>