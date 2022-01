En person funnet død etter sjarkhavari i Gamvik

Pårørende til den omkomne personen er varslet, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) i en pressemelding.

Sjarken ble funnet på land like sør for den sist kjente posisjonen av et helikopter i 11.20-tiden søndag. Det er svært dårlig vær i området, med sterk vind og tette snøbyger. Terrenget på land er bratt og utilgjengelig,

– Værforholdene i søksområdet er vanskelige, det er mørkt og det er ned mot 50 meter sikt i snøbygene. Dette gjør at det ikke er mulig å søke effektivt i åpen sjø, så søket går nå i hovedsak over til et strandsøk i området der havaristen og vrakgods er funnet, opplyste HRS klokka 14.

Redningsskøyta Peter Henry von Koss var da fortsatt i området sammen med helikopter, frivillige mannskaper og politi på land.

HRS fikk en bekymringsmelding i 9.30-tiden søndag. Innringeren hadde fulgt sjarken på en nettside der man kan spore skip og hadde lagt merke til at den sto stille i lang tid på et sted der dette ikke var naturlig.

Annen etterretning gjorde det klart at det var nødvendig å sette i gang en leteaksjon. Det ble sendt ut en redningsskøyte fra Mehamn, og det er også et Sea King-helikopter i området.

Det er snakk om en sjark som skal ha hatt to personer om bord.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her