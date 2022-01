Måling: Tilliten til Stortinget svekket etter pendlerboligsakene

Stortinget var blant vinnerne da Respons Analyse presenterte sitt årlige tillitsbarometer under Arendalsuka. Bare norske ideelle organisasjoner oppnådde høyer tillit enn nasjonalforsamlingens 78 prosent.

En fersk måling Norstat har gjort for Vårt Land viser at velgeres tillit til Stortinget nå er nede på 69 prosent. Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning ser nedgangen i sammenheng med pendlerboligsakene.

– Det er naturlig å se en slik tilbakegang ut fra skandalene knyttet til pendlerboliger og den oppmerksomheten som disse sakene har fått. Den har åpenbart ikke vært positiv for Stortingets renommé, sier han.

Stortinget har startet sin egen ryddesjau, men omdømmeforsker Peggy Scimic Brønn mener det kan bli krevende å få tilbake tilliten.

– Tillit er utrolig vanskelig å gjenopprette når den først er brutt, sier hun.

