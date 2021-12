Helsedirektoratet: Kommuner prioriterer smittevern foran psykisk helse

Det kommer fram i rapporten Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021 som Sintef utarbeider for Helsedirektoratet.

– Når det gjelder tilbud til barn og unge, har to av tre kommuner gjort større eller mindre omdisponeringer av personell til smittevernarbeid og vaksinering, sier avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.

Mange kommuner rapporterer om en stor økning av henvendelser eller henvisninger for psykiske helseproblemer både for barn og unge (28 prosent) og for voksne (27 prosent) i løpet av pandemien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen