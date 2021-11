Falsk Vedum-konto på Twitter var godkjent av SMK

Kontoen, som utga seg å være finansminister Trygve Slagsvold Vedums egen, ble slettet av Twitter mandag etter at det ble klart at den var falsk, selv om den hadde blitt verifisert av Twitter som ekte.

De fleste statsrådene som har Twitter-kontoer, har nylig fått verifisert dem, og i sammenheng med det har det skjedd en glipp hos Statsministerens kontor (SMK), som har ansvaret for at brukerkontoer verifiseres til Twitter, melder NRK.

– Beklageligvis har det skjedd en feil i innrapporteringen som gjorde at en falsk konto ble verifisert. Kontoen er nå fjernet, og vi har forsikret oss om at det ikke er flere falske kontoer som har blitt verifisert. Videre går vi nå gjennom innrapporteringsrutinene for å sørge for at dette ikke skjer igjen, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK.

Det er ikke kjent hvem som sto bak kontoen @SlagsvoldVedum, som hadde vært aktiv i rundt en måned før den ble verifisert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!